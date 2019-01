Météo du 12 janvier : quelques flocons de neige dans le Rhône, pas à Lyon

Si quelques flocons sont annoncés dans le département, sur le Beaujolais notamment, Lyon la neige ne viendra pas égayer le froid grisâtre de Lyon, ce samedi.

Encore une banale journée d'hiver, grisâtre. Pas de pluie, pas de neige, beaucoup de nuages et du froid à Lyon. Pas une éclaircie non plus. Le jaune ne viendra que des gilets des manifestants. On attend un peu de neige en revanche dans les campagnes rhodaniennes, à Beaujeau, Belleville ou encore Tarare et Thizy. Pas la grand manteau blanc non plus...

Côté températures, Météo France annonce 3°C au lever du jour et 7°C au plus fort de la journée, à Lyon. La qualité de l'air est annoncée "très bonne", par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 25/100 sur l'indice national Atmo. Barème sur lequel 0 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.