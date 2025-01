Les Lyonnais ont concédé le match nul (0-0) face au Toulouse FC samedi 19 janvier. Un score décevant qui ne fait pas oublier l'humiliante élimination de la Coupe de France.

Toujours pas d'éclaircies dans le ciel de l'Olympique Lyonnais. Si les joueurs de Pierre Sage n'ont pas encaissé de but samedi 19 janvier, ils ne sont pas non plus parvenus à marquer et à prendre l'ascendant sur les Toulousains. Une piètre performance qui ne rassure pas, trois jours après "l'élimination de la honte" par Bourgoin-Jallieu, une équipe de Nationale 3, en Coupe de France.

Pas de prouesse sur le terrain mais une équipe soudée

Malgré ce match nul, décevant pour les quelque 42.000 supporters venus au Groupama Stadium, les joueurs ont assuré avoir retrouvé un meilleur état d'esprit. "Il y a eu cette défaite mercredi qui a fait beaucoup de mal, à nous les premiers, on est vraiment désolés. Ce soir dans l'état d'esprit, ça a été complètement différent et il ne manquait pas grand chose pour marquer ce but", a commenté Corentin Tolisso sur DAZN.

Le spectacle était ailleurs hier soir, d'abord avec le déploiement d'un grand tifo en hommage à Anthony Lopes, ancien gardien, parti à Nantes après 24 ans à Lyon ; puis avec la présentation de Thiago Almada, la dernière recrue de l'OL qui a été acclamée par les supporters.

Les Lyonnais ont quelques jours de récupération avant leur prochain match jeudi à Fenerbahçe (Turquie) en Ligue Europa avant un déplacement à Nantes en championnat.