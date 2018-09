Match à huis clos pour l'OL : l'appel devant l'UEFA rejeté

En appel, l'UEFA a confirmé les sanctions prises contre l'Olympique lyonnais pris à la suite du match contre le CSKA Moscou le 15 mars.

L'Olympique lyonnais avait fait appel des sanctions prises par l'UEFA à la suite du match contre le CSKA Moscou le 15 mars. L'instance avait constaté plusieurs incidents et des comportements racistes lors de la rencontre. L'UEFA a rejeté l'appel et maintient les sanctions. L'Olympique lyonnais est donc toujours condamnés à deux matchs européens à huis clos, dont un ferme et l'autre avec sursis durant deux ans, ainsi que 100 000 euros d'amende. Le match concerné par ce huis clos devrait être celui opposant l'OL au Chakhtar Donetsk, à moins que le club porte l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport et obtienne gain de cause avant le match le 2 octobre.