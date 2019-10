Manifestations : des perturbations sur les routes à Lyon ce mardi

Agriculteurs, réforme des retraites, de nombreuses manifestations vont avoir lieu dans la région lyonnaise ce mardi.

Les agriculteurs vont manifester ce matin dans le Rhône pour dénoncer “l'agribashing permanent, le lynchage médiatique, la pression environnementale, les accords internationaux et l'inconstance ministérielle”. Trois points de rendez-vous à partir de 11h sont prévus dans le Rhône à Belleville (rond-point de l’autoroute), les Ponts Tarrets – Légny (rond-point) et Brignais (rond-point Leroy-Merlin). Des perturbations sont à prévoir sur les routes dans ces secteurs. Les manifestants demandent notamment “la mise en place d’accompagnement pour la transition écologique”, “l’échange local et la construction commune pour la mise en place de zone de non-Traitement plutôt que des arbitrages nationaux qui ne sont pas en phase avec les contraintes des territoires” et enfin la “mise en place d’une véritable politique de souveraineté alimentaire française et européenne menacée par des produits ne respectant pas nos obligations de productions”.

À Lyon, à partir de 14h, une manifestation dans le cadre d'une journée nationale des retraites est prévue au départ de la place des Célestins. Le cortège empruntera ensuite les rues Fabre, Édouard-Herriot, Grenette, Lafayette et Vendôme pour rejoindre la place Guichard. Environ 800 personnes sont attendues. Là aussi des perturbations sont à prévoir.