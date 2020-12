Manifestation : le monde de la culture dans la rue ce mardi à Lyon et en France

Ils devaient rouvrir le 15 décembre. Mais les musées, les théâtres, les salles de spectacles, les cinémas, les opéras vont devoir rester fermés (au moins) trois semaines supplémentaires. Le monde de la culture a manifesté ce mardi un peu partout en France. Dont à Lyon.

"La saison est foutue", regrettait vendredi Julien Poncet, le directeur du théâtre "Comédie Odéon", dans le 2e arrondissement de Lyon. "On va redémarrer à zéro quand on va rouvrir. Comme si on rouvrait de nouveaux théâtres", ajoutait-il à LyonCapitale.fr. Les lieux culturels n'ont pas pu rouvrir le 15 décembre et restent fermés (au moins) trois semaines de plus.

Stupéfaction, colère et déprime du monde de la culture qui a manifesté un peu partout en France dont à Lyon ce mardi. Tous demandent la réouverture des salles de spectacles, des musées, des théâtres, des cinémas. Au plus vite.

"Rouvrir le 15 pour éventuellement refermer les salles de spectacle et de cinéma le 2, le 3 ou le 7 janvier, je crois que là on assassinait la culture si on avait fait ça. C'est la raison qui nous a amené à retarder de trois semaines (la réouverture)", a indiqué la ministre, Roselyne Bachelot. Elle a également indiqué que le 7 janvier n'était pas une "date de réouverture" mais une "date de revoyure".

"Le ministère de la Culture est aujourd'hui un guichet où on négocie nos aides et nos soutiens. Mais le ministère de la Culture n'est pas décisionnaire sur le plan de la pandémie. Tout ce qui concerne la fermeture, ça ne dépend pas d'eux", nous expliquait vendredi Julien Poncet, le directeur du théâtre "Comédie Odéon", dans le 2e arrondissement de Lyon.

Bernard veut rouvrir le musée des Confluences... malgré tout

A Lyon, la ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont adressé le week-end dernier un courrier commun à Jean Castex, le Premier Ministre, lui demandant de revoir sa copie sur la prolongation de la fermeture des lieux culturels. Ils estiment que les mesures sanitaires mises en place dans ces établissements permettraient leur réouverture. Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, étudie même la possible réouverture du musée des Confluences, dans le 2e arrondissement de Lyon, même sans réponse favorable du gouvernement.