Manifestation du 5 décembre à Lyon : six interpellations ce jeudi

Lors de la manifestation du jeudi 5 décembre à Lyon, six personnes ont été interpellées. Le cortège avait réuni 21 000 personnes selon la police, 35 000 selon les syndicats.

Six personnes ont été interpellées en marge de la marche. Deux mineurs de 15 ans et un mineurs de 17 ans seront présentés au parquet ce vendredi pour "des faits de dégradations volontaires de bien privé par incendie, participation à un attroupement non

autorisé et violences aggravées". Ils ont reconnu les faits devant les enquêteurs.

Un homme de 45 ans est présenté en comparution immédiate ce vendredi également pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique "et participation à un attroupement visage dissimulé et ce, malgré les sommations de se disperser". L'homme a reconnu les faits.