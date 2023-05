Macron et Ndiaye à Lyon : l'intersyndicale Éducation du Rhône appelle aussi à manifester lundi

Cette après-midi, l'Union intersyndicale Éducation fait écho à la CGT en relayant son intention de manifester lundi 8 mai, avec des points de rassemblement qui diffèrent selon le maintien ou non des mesures de sécurité.

Alors que le président de la République Emmanuel Macron s'apprête à venir à Lyon demain pour rendre hommage à Jean Moulin et commémorer la Victoire du 8 mai 1945, les organisations syndicales CNT Éducation, CGT Éduc’action, FNEC FP-FO, SNALC et SUD Éducation du Rhône appellent à manifester à leurs côtés, lundi à 14h ,près du fort Montluc, où le chef de l'État se rendra accompagné du ministre de l'Éducation Pap Ndiaye.

Recours déposé contre les mesures préfectorales

Pour l'heure, il est interdit de manifester dans ce secteur demain suite aux décisions de la préfecture. Un recours a été déposé pour dénoncer ces mesures de sécurité. Si l'interdiction est maintenue, les syndicats appellent à se rassembler à l'angle de l'avenue des Frères Lumière et de la Grande rue de la Guillotière.

Dans un communiqué diffusé ce jour, les contestataires renouvellent donc leur appel à la mobilisation et indiquent réaffirmer "leur exigence d’abrogation de la loi Macron sur les retraites qui va notamment contraindre les salariés à travailler deux ans supplémentaires". Elles exigent par ailleurs "l'augmentation de salaire pour tous les personnels sans contrepartie au moins au niveau de l’inflation, d’arrêt des suppressions de postes et des réformes qui remettent en cause les conditions de travail et le service public d’Éducation, comme la réforme de la voie professionnelle".