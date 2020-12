Lyon : vidéo d'un chiot battu par une ado, l'animal secouru

Un chiot âgé d'un mois a été victime de violences de la part d'une jeune fille lundi dernier. La scène, diffusée sur les réseaux sociaux, avait provoqué l'émoi.

Diffusée sur Snapchat, relayée sur Twitter, la vidéo a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux. On y aperçoit une jeune fille tenant fermement un chiot dans ses mains. Un jeune chien âgé d'un mois seulement que l'adolescente commence à secouer violemment, puis à battre de façon continue, malgré les cris et les hurlements du petit animal, impuissant, tandis que la personne qui filme cet acte barbare n'a aucune réaction. Une scène qui fait mal au coeur sur laquelle est tombée la SPA de Lyon et du Sud-Est. Après avoir pris acte de cette vidéo, l'organisme a décidé de déposer plainte pour " sévices graves et actes de cruauté ". Avec l'aide de la Police Nationale et de la Police de Caluire, une intervention a pu avoir lieu afin de secourir l'animal victime de ces violences.

" Il est aujourd’hui en sécurité et sous observation, précise la SPA sur son compte Facebook. Nous espérons qu’il ne présentera aucune séquelle de cet épisode inhumain enduré dès les premiers jours de sa vie. Merci de noter qu’étant donné son jeune âge et le traumatisme possible, il n’est pas à l’ordre du jour de le proposer à l’adoption pour le moment. "