Lyon : une trémie de Perrache fermée pendant 24 heures

La trémie numéro 1 va être fermée après la chute d’une partie d’un des murs en sortie.

La trémie n°1 du centre d’échange de Perrache est fermée à la circulation jusqu’à demain après-midi en raison de la chute d’une petite partie d’un des murs en sortie de la trémie. “L'accès aux quais de Saône depuis le pont Galliéni est impossible et une déviation est mise en place par la place Carnot”, indique la métropole de Lyon. “L’inspection du tunnel a permis d’évaluer précisément l’incident et une entreprise est mandatée pour le déblaiement et interviendra demain matin. La trémie n°1 sera donc rouverte demain dans l'après-midi”, conclut le Grand Lyon.