Lyon : une omelette géante organisée ce mardi contre l'abattage préventif de poules

Les éleveurs et éleveuses de volailles vont manifester ce mardi devant les grilles de la préfecture du Rhône pour dénoncer l’abattage préventif de 77 000 poules à l'automne après des contrôles positifs à la salmonelle.

Une manifestation de la Confédération paysanne du Rhône est prévue ce mardi matin à 11h30 devant la préfecture après l'abattage préventif contre la salmonelle de plus de 77 000 poules dans la région cet automne. “Un éleveur plein-air des Coteaux du Lyonnais a décidé de jeter définitivement l'éponge le mois dernier, suite à une nouvelle détection de salmonelle et l'abattage préventif de ses 30 000 poulettes”, écrit le syndicat agricole dans un communiqué.

La Confédération paysanne s'insurge notamment contre la position du gouvernement qu'elle juge schizophrénique : “D'un côté, il assure vouloir en finir avec l'élevage de poules en cages, répondant aux aspirations des consommateurs à plus de bien-être animal et de qualité. De l'autre, il ne fait rien pour favoriser l'essor des élevages plein-air et bio, faisant du zèle par rapport à la réglementation européenne qui, elle, autorise par exemple une contre-analyse en cas de test salmonelle positif dans l'environnement ! Soyons clairs : souhaite-t-on des œufs produits par des poules entassées dans des cages aseptisées ou par des poules qui grattent une terre vivante et renforcent leur immunité naturelle ? Veut-on pouvoir encore produire des œufs locaux ou importer des œufs venant de pays avec une réglementation salmonelle moins contraignante ? Et avec tout ça, le ministère de l'Agriculture fait l'autruche et refuse depuis le mois de mars de nous rencontrer”.

En fin de manifestation, une omelette géante va être organisée par les éleveurs devant cette même préfecture du Rhône.