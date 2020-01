Lyon : une nouveauté excellente pour TCL avec un stupide défaut

À Lyon, les TCL s'enrichissent d'un nouveau service, TCL Live, qui pourrait faciliter les déplacements s'il n'était pas accompagné d'un défaut idiot en matière d'usages.

Pouvoir géolocaliser et suivre les bus ou tramways avant qu'ils n'arrivent à un point précis : c'est l'excellente nouvelle fonction que propose désormais le réseau TCL dans la métropole de Lyon. Grâce à une application, il est ainsi possible de savoir où se situe son mode de transport et de le rejoindre au bon moment tout en ayant l'esprit libre. On connaissait déjà la possibilité d'avoir les horaires en temps réel, mais cette nouveauté ajoute une couche supplémentaire d'informations qui n'est pas sans rappeler les codes des services de VTC à l'image d'Uber. Suivre son bus sur l'application ne changera pas fondamentalement l'expérience, mais peut rassurer, permettre de s'organiser.

Le défaut stupide

Cette belle idée est néanmoins gâchée par un défaut stupide en termes d'usages. Alors que TCL propose une nouvelle application depuis octobre 2019, cette nouvelle fonction n'est pas disponible via une mise à jour. Pour en profiter, il faudra donc télécharger une application supplémentaire. La volonté de ne pas intégrer cet outil dans l'appli TCL est tout simplement incompréhensible. Alors que ce nouvel usage pourrait être démocratisé et utile à tous, le Sytral prend le risque de voir les voyageurs passer à côté ou de télécharger une fois l'application puis de l'oublier (il suffit de voir combien d'applications nous utilisons au quotidien pour se rendre compte que beaucoup ne sont pas souvent lancées).

Cinq applications TCL

La multiplication des applications TCL tombe désormais dans le ridicule puisque chaque nouveauté majeure demande un téléchargement supplémentaire. Pour bénéficier de l'ensemble des services du réseau, il faut donc télécharger cinq applications : TCL (la classique), E-Ticket (pour le ticket sur mobile, uniquement Android), TCL Live (pour la localisation), TCL Vallée Chimie (pour le transport à la demande sur la Vallée de la Chimie), TCL Mi-Plaine (pour le transport à la demande à l'est). Encore un petit effort et il devrait finir par devenir possible de remplir l'intégralité de la page d’accueil de son smartphone avec des applications TCL !

L'application est disponible sur Android ici, la version iPhone devrait arriver dans la journée.