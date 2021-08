Lyon : un suspect interpellé après une agression homophobe sur les quais de Saône

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux hommes ont dû faire appel aux forces de l'ordre après avoir été insultés en raison de leur orientation sexuelle. L'un d'eux a été blessé au visage.

Tard dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 août, deux hommes étaient installés au bord de la Saône, sur le quai Saint-Vincent, et s'embrassaient lorsqu'ils auraient été victimes d'insultes à caractère homophobe. L'agresseur aurait donné un coup de tête à l'un des deux partenaires. Blessé au visage, il s'est vu octroyer 10 jours d'interdiction temporaire de travail (ITT) après les faits.

Rapidement, les deux victimes ont prévenu la police, qui est arrivée sur place, dans le 1er arrondissement de Lyon, aux alentours de 4h30 du matin. Ils leur ont alors décrit leur agresseur, qui se trouvait en fait un peu plus loin. L'auteur présumé, alcoolisé, a été reconnu et interpellé par les forces de l'ordre. Elles ont procédé à son arrestation et l'ont placé en garde à vue. Lors de son incarcération, le jeune homme de 24 ans se serait rebellé avant d'insulter les policiers.

Présenté au tribunal judiciaire lundi, le suspect a nié les faits. Il a regagné sa cellule et doit être entendu rapidement en comparution immédiate par le procureur de la République de Lyon.