Lyon : un rassemblement organisé en hommage aux victimes de l'explosion de Beyrouth mercredi 4 août

Le collectif Solidarité Lyon Beyrouth organise un rassemblement place Bellecour le 4 août, en mémoire des victimes de l'explosion qui a eu lieu dans la capitale libanaise il y a un an, en août 2020.

Le 4 août 2020, le port de Beyrouth était touché par une explosion meurtrière d'une ampleur considérable. Avec plus de 200 victimes et 6 500 blessés, la déflagration a défiguré une partie de la ville. Un an après, le pays souffre toujours d'une grave crise économique et du traumatisme engendré par la catastrophe.

Le collectif d'associations Solidarité Lyon Beyrouth appelle au rassemblement en hommage aux victimes libanaises, mercredi 4 août à 18h30 sur la place Bellecour. Il organise également une collecte de dons financiers ou de denrées non-périssables. Le collectif a été fondé en soutien au Liban en août 2020.