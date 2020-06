Lyon : un rassemblement en hommage à George Floyd ce mardi

Rolland Quadrini / IP3 – Lyon, France, le 2 juin 2020 – Rassemblement devant le palais de justice des 24 colonnes a Lyon Saint Jean d environ 1 500 personnes contre les violences policieres et en hommage a Adama Traore jeune homme noir de 24 ans tue suite a une interpellation en juillet 2016. Les manifestants ont fait reference a la mort de George Floyd,†afro americain mort apres son interpellation par des policiers a Minneapolis [Photo via MaxPPP]

Ce mardi, jour des obsèques de George Floyd, un rassemblement va avoir lieu dans le 3e arrondissement de Lyon.

À l'initiative de la Licra, un rassemblement en hommage à George Floyd va être organisé ce mardi soir à Lyon , jour de ses obsèques aux USA, devant la fédération PS du Rhône (au 165 Cours de la Libérté). 8 minutes 46 de silence seront observées “en mémoire de son calvaire”, a précisé le parti socialiste dans un communiqué.

“Son assassinat place une lumière crue sur le racisme systémique qui gangrène l'Amérique, comme bon nombre d'autres pays à travers le monde. Les violences policières, concomitantes à la montée des nationalismes et à un repli identitaire grandissant, ne doivent et ne peuvent rester impunies”, a déclaré le PS dans un communiqué. Ce rassemblement va entrainer la déviation des lignes c9 et c12.

D'autres rassemblements sont attendus ce week-end dans toute la France.