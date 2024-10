L'édition locale du triathlon des Roses est de retour, dimanche 13 octobre, après une première course qui avait permis de récolter plus de 50 000 euros.

Comme chaque année, le mois d'Octobre Rose revient avec son lot de défis et d'actions caritatives. Pour la deuxième fois, la fondation ARC organise le triathlon des Roses, au parc de Miribel-Jonage à Lyon, dimanche 13 octobre. Ce défi sportif et solidaire est destiné à lever des fonds en faveur de la recherche contre les cancers du sein, en partenariat avec le Lugdunum Triathlon Club et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de triathlon.

La course se déroulera en trois temps, comme le veut la pratique. D'abord, 200 mètres de natation dans le lac, au niveau de la plage du Fontanil. Puis, 11 km de VTT sur les chemins du parc. Et enfin, 2,5 km de course à pied. "La participation individuelle est réservée aux femmes et les équipes relais, constituées de 2 ou 3 personnes, peuvent être féminines ou mixtes", précise dans son communiqué la fondation organisatrice.

Lire aussi : Une course "Scintillante" organisée à Lyon pour le cancer

L'enchaînement des trois disciplines fait également écho au trio patients-médecins-chercheurs. Par ailleurs, la participation au triathlon des Roses est ouverte à partir de 12 ans. Chaque candidat voulant participer en solo devra préalablement collecter au moins 150 euros de dons. Pour les équipes, la somme est de 250 euros.

Lors de la première édition lyonnaise en 2023, 215 personnes avaient pris le départ. Au total, 57 607 euros avaient été récoltés. Au niveau national, les 548 647 euros récoltés ont permis de soutenir trois projets de recherche.

Lire aussi : Une société lyonnaise lève 22 millions d'euros pour financer un vaccin contre le cancer