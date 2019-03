Lyon : un millier de Gilets jaunes à la Croix-Rousse

Parti de la place de la République dans le 2e arrondissement de Lyon, le cortège de quelques centaines de Gilets jaunes s'est transformé en une foule de près d'un millier de manifestants qui, après avoir marché le long de la rue de la République, a grimpé les pentes de la Croix-Rousse.

L'acte XX des Gilets jaunes à Lyon aura décidément été original. Pour la première fois, le lieu de départ choisi était au cœur de la rue de la République, à proximité des fontaines de la place. Un moment bloqué par les force de l'ordre, le petit cortège d'une grosse centaine de Gilets jaune a rapidement grossi et s'est finalement élancé vers le nord, en direction de l'Hôtel de ville. Bloqué une nouvelle fois par un important dispositif policier, le groupe qui comptait désormais plusieurs centaines de personnes s'est encore agrandi lorsque des meneurs ont pris la direction de la Croix-Rousse en passant par la rue du Griffon. L'ascension s'est faite dans le calme, malgré le blocage total de la circulation des pentes pendant de longues minutes. Arrivés sur le plateau de la Croix-Rousse, une partie du cortège s'est arrêtée devant le Gros-Caillou, avant d'aussitôt emprunter la Grande rue de la Croix-Rousse puis de redescendre place de la Comédie. Pour l'heure, et malgré le nombre important de manifestants, la mobilisation s'est faite dans le calme et une seule interpellation a eu lieu. Désormais, le gros de la foule redescend la Presqu'Île et semble retourner à son point de départ, place de la République.