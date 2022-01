Lyon : un incendie s'est déclaré dans un restaurant sur la presqu'île jeudi 20 janvier

À 13 heures jeudi 20 janvier, un incendie s'est déclaré dans un restaurant situé dans la rue Henri-Germain dans le 2e arrondissement de Lyon. Les clients ont été évacués et il n'y a pas eu de victime.

C'est une belle frayeur qu'ont eu les clients du restaurant Astra sur la presqu'île de Lyon jeudi 20 janvier à l'heure du déjeuner. À 13h09, l'établissement a signalé aux pompiers le départ d'un feu en cuisine. "C'était une hotte qui a pris feu et qui a dégagé de la fumée dans l'immeuble", ont indiqué les sapeurs-pompiers du Rhône à Lyon Capitale. Les pompiers sont parvenus à éteindre rapidement l'incendie et ont empêché sa propagation. Les clients ont été évacués et il n'y a pas eu de victime.