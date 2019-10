Lyon : un colloque pour un meilleur accompagnement des mineurs isolés

Le 14 octobre prochain, l'association Regards de Femmes va organiser une rencontre sur l'enjeu de l'état civil, notamment pour les mineurs non accompagnés.

L’association Regards de Femmes, organise une rencontre le lundi 14 octobre à la mairie du 7e arrondissement de Lyon (de 18h à 21h15), ayant pour thème l’état civil des migrants mineurs non-accompagnés. Avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie, du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et de Fiducial (actionnaire de Lyon Capitale), l’association souhaite informer et sensibiliser sur cette problématique, l’accompagnement des mineurs étrangers étant un “enjeu de dignité humaine et de sécurité civile”, écrit-elle.

Deux tables rondes seront organisées, suivies d’un débat et des propositions conclusives. La première table ronde portera sur les parcours de migration et des droits des mineurs isolés, en présence d’avocates du Barreau de Lyon et du représentant français du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La discussion se poursuivra autour des actions menées par les institutions et les associations, visant à assurer la protection des réfugiés et demandeurs d’asile (avec la présence de l’Amicale du Nid et du Forum des réfugiés).

Regards de Femmes rappelle que “l’absence d’état civil est la violation des droits humains la plus grave, mais également la plus méconnue”. Puis de conclure : “enfants et adultes non déclarés sont invisibles des programmes de développement et à la merci des trafics humains. Et dans un contexte de crise migratoire (la région Auvergne-Rhône-Alpes étant l’un des premiers lieux d’accueil des migrants), il est essentiel d’échanger sur la nécessité de mettre en place des actions concrètes visant à pallier les problèmes d’établissement des faits d’état civil”.

Pour participer, inscription obligatoire à colloque@regardsdefemmes.com