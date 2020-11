Lyon toujours confiné le 8 décembre : comment la ville compte célébrer, quand même, cette soirée ?

Malgré l'annulation de la Fête des Lumières à Lyon, la municipalité souhaite trouver la parade pour permettre aux habitants de célébrer le 8 décembre.

La crise sanitaire sans précédent qui touche l'ensemble de la France, et particulièrement la région Auvergne-Rhône-Alpes, a eu raison de la Fête des Lumières qui devait se tenir, comme chaque année, dans les rues de Lyon pour la période du 8 décembre.

Longtemps repoussée, l'annulation de cet évènement ne fait plus aucun doute depuis l'annonce du prolongement du confinement, étendu jusqu'au 15 décembre prochain.

Un crève-coeur pour l'ensemble des Lyonnais et Lyonnaises, ainsi que pour les milliers d'étrangers qui viennent y assister chaque année. Mais la municipalité entend, malgré tout, permettre à ses habitants de vivre ce 8 décembre.

Hommage aux personnels soignants

Par le biais d'un communiqué, celle-ci encourage les Lyonnais à " vivre la soirée de chez (eux), en posant des lumignons sur (leurs) fenêtres, et à distance, en profitant d’une soirée en images et en direct, relayée sur les outils digitaux de la Ville de Lyon et de ses partenaires ".

Parmi les animations proposées, une fresque de la solidarité composée de 20 000 lumignons qui " viendront former une fresque lumineuse évolutive ". Elle a été créée afin de rendre hommage à l'ensemble des personnels soignants qui s'activent pour faire face à l'épidémie de coronavirus et sera visible sur les réseaux sociaux de la Ville, ainsi que sur son site officiel.

Les Lumignons du Coeur, pour un acte solidaire

La municipalité précise également que " l’opération des lumignons du cœur est maintenue " et qu'il " sera possible cette année de témoigner de sa solidarité en achetant ses lumignons ". Les fonds seront reversés à l’association Les Petits frères des Pauvres et les lumignons en question seront disponibles dans certains commerces ouverts de la ville.

Enfin, la Ville de Lyon et Orange collaborent afin de créer une plateforme en ligne où il sera possible " d'acheter des « lumignons virtuels » ", afin que les gens puisse les relayer sur les réseaux sociaux tout en adressant " un message pour l’association ".