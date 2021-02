Lyon : terminus à 22h pour le T3, le T7 et le Rhônexpress la semaine prochaine

Les lignes de tramway T3, T7 et Rhônexpress ne circuleront plus dans la métropole de Lyon les soirs du 22 au 25 février. Comment faire ?

Attention, des travaux sont prévus la semaine prochaine sur certaines lignes de transports en commun de la métropole de Lyon. Du 22 au 25 février, la circulation des tramways T3, T7 et du Rhônexpress sera fortement perturbée en soirée par des opérations de maintenance.

Les lignes T3 et T7 ne circuleront plus les soirs du 22 au 25 février, entre 22h et 1h du matin. Les derniers départs du T3 se feront à 22h11 à Part-Dieu Villette et à 21h34 à Meyzieu Les Panettes. Des bus relais seront mis en place toutes les 20 minutes à partir de 22h20 à Part Dieu Villette et 21h40 à Meyzieu ZI. Les derniers partiront de Part-Dieu Villette à 0h31 et de Meyzieu Z1 à 23h52.

Pour le tout nouveau T7, les derniers départs se feront à 22h à Vaulx-en-Velin La Soie et à 22h14 à Décines OL Vallée. Il n'y aura pas de bus relais spécifiques mis en place pour remplacer le T7, TCL recommande aux voyageurs de se reporter sur les bus relais du T3, qui desservent également les arrêts Vaulx-en-Velin la Soie, Décines, Centre et Décines Grand Large.

Quant au Rhônexpress, il ne circulera pas non plus du 22 au 25 février, dès 22h également. Les dernières rames partiront de Part-Dieu à 22h et de Lyon Saint-Exupéry à 21h30. Des navettes de substitution seront mises en place jusqu'à minuit. Pour y avoir accès, les voyageurs doivent contacter le 04 72 69 02 87.