Lyon TCL : visite du chantier du métro B, c'est cette semaine !

Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre, le chantier du prolongement du métro B ouvre ses portes à Saint-Genis-Laval.

En 2023, le métro B ira jusqu'à Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud, grâce à un prolongement de 2,5 kilomètres. Mais avant d'en arriver là, il faut déjà percer le tunnel. Une étape qui va durer douze mois, avec un tunnelier qui avancera de 10 mètres par jour et évacuera en tout 168 000 m3 de roche et terre.

Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre, le Sytral propose des journées portes ouvertes où il sera possible de venir visiter ce chantier impressionnant. Pour pouvoir en profiter, il suffit de s'inscrire en ligne via le site dédié (voir ici). Plus de 12 000 personnes ont déjà confirmé leur venue. Les lieux seront accessibles de 9h30 à 17h30 grâce à des navettes bus qui partiront de gare d'Oullins. Comme le veut la tradition, le tunnelier sera baptisé vendredi 25 octobre.