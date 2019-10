Lyon TCL : le tramway T2 limité à cause d'un problème d'aiguillage

Suite à un problème d'aiguillage sur Perrache, la ligne de Tramway T2 est limitée à Lyon ce vendredi.

Mise à jour : reprise du trafic à 11h50

Journée compliquée en matière de transports en commun à Lyon. Après la grève inopinée à la SNCF, un incident technique sur le métro A en début de journée, voici un problème d'aiguillage qui touche la ligne de tramway T2. Elle circule uniquement de Centre Berthelot à Saint-Priest Bel-air. La station Perrache et la correspondance avec le métro A ne sont plus assurées pour l'instant. La fin de la perturbation est estimée autour de 12 heures. Une équipe de maintenance est sur place pour régler ce problème le plus rapidement possible.