Lyon : Tariq Ramadan accusé de viol en réunion au Sofitel

Déjà accusé de viol par trois femmes en France, Tariq Ramadan est cette fois accusé de viol en réunion par une femme d'un cinquantaine d'années, journaliste au moment des faits en 2014. Les faits se seraient produits au Sofitel (Lyon 2e).

Les faits seraient survenus en mai 2014, à Lyon. A l’hôtel Sofitel, dans le 2e arrondissement de Lyon. Déjà accusé de viol par trois femmes en France, Tariq Ramadan est cette fois accusé de viol en réunion par une femme d'un cinquantaine d'années, journaliste radio au moment des faits en 2014, d’après le JDD et Europe 1.

"C'est allé très vite, c'était d'une violence inouïe", raconte le femme, dans son récit enregistré par la justice le 12 juillet dernier et relayé par Europe 1. "Il m'a attrapé le bras, me l'a tordu […] il m'a dit 'vient petite p...' et m'a jeté par terre", explique-t-elle. La femme raconte que Tariq Ramadan aurait invité la jeune femme dans sa suite au Sofitel de Lyon pour réaliser une interview. Un ami de Ramadan est alors présent.

Elle affirme avoir été violée par deux hommes

Elle affirme avoir été violée plusieurs fois par les deux hommes. "Je l’ai insulté, ça l'a excité encore plus. Je me débattais avec les pieds, les jambes, les mains, et plus je me débattais, plus ils me frappaient, ils m’insultaient", poursuit la femme. Elle aurait ensuite été menacée pour ne pas révéler l'affaire.

Le 26 juillet, le parquet de Paris a adressé un réquisitoire supplétif aux juges d’instruction en charge du dossier concernant Tarik Ramadan en élargissant l’enquête à des faits de viol en réunion, menaces et intimidation.