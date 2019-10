Lyon : suspecté de violences conjugales, un élu du 8e suspendu

Benjamin Gloppe, adjoint à la mairie du 8e arrondissement de Lyon, a été placé sous contrôle judiciaire, suspecté de violences conjugales. Le maire du 8e arrondissement a décidé de le suspendre de sa délégation.

Début 2020, Benjamin Gloppe, adjoint à la mairie du 8e arrondissement de Lyon, chargé de l’Environnement et du Cadre de vie sera jugé en correctionnelle. Il est suspecté d'avoir commis des violences conjugales sur sa conjointe. Sa compagne avait porté plainte mi-octobre.

Dans un communiqué, Christian Coulon, maire du 8e arrondissement annonce que l'élu sera suspendu "de sa délégation d’adjoint et des fonctions inhérentes à celle-ci". Un courrier vient de lui être adressé dans ce sens.

"Celui-ci a été placé sous contrôle judiciaire à la suite de violences présumées sur sa compagne. Monsieur Gloppe est dès lors entre les mains de la justice. Un élu de la République, représentant nos citoyens, se doit d’être exemplaire et intègre en toutes circonstances. Je suis pleinement engagé contre les violences faites aux femmes depuis de nombreuses années et continuerai à aider celles et ceux qui portent ce combat majeur", conclut le maire du 8e arrondissement.