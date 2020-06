Lyon : son père refuse de lui prêter sa voiture, il le menace de mort

Un jeune homme de 18 ans a été arrêté en début de semaine pour avoir menacé de mort son père avec deux couteaux avant de le frapper.

Ce lundi 22 juin, un Lyonnais de 18 ans (9 faits au casier) a été arrêté vers 15 heures rue du Professeur Morat. La veille au soir chez lui, il avait menacé de tuer son père en plaçant deux couteaux à bout arrondis de chaque côté de son cou parce qu'il ne voulait pas lui prêter sa voiture. Le jeune homme finissait par partir en cassant la porte de l'appartement avant de revenir pour frapper son aïeul avec une barre de fer. La victime déposait plainte pour les menaces, insultes, dégradations et violences. Interpellé et placé en garde à vue, le jeune lyonnais reconnaissait partiellement les faits. Il a été présenté au parquet ce mardi et laissé libre avec convocation par procès-verbal.