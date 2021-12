Le 2 octobre 2020, un chauffard suspecté d'avoir participé à un go fast était rentré dans une voiture dans le 3e arrondissement de Lyon, au niveau de la rue Baraban. L'accident avait coûté la vie au conducteur du véhicule percuté. L'homme de 29 ans a été condamné à six ans de prison.

Plus d'un an après les faits, le responsable d'un accident mortel a été condamné à six ans de prison, mardi 28 décembre. Le 2 octobre 2020, ce Lyonnais âgé de 29 ans était au volant d'une Citroën C4, suivi par deux véhicules de police dans le 3e arrondissement de Lyon. Alors qu'il roulait à 120km/h, l'homme avait percuté un véhicule utilitaire, au niveau des rues Baraban et d’Aubigny, causant la mort d'un jeune homme de 21 ans. Selon Le Progrès, au moment de son procès, le prévenu enregistrait déjà neuf condamnations pour des délits routiers, dont un excès de vitesse en 2017 au cours duquel un nourrisson avait été blessé.

La piste d'un go fast envisagée

Le soir du drame, deux autres personnes, dont l'une âgée de 20 ans, étaient à bord du véhicule en fuite. Les policiers les avaient pris en filature et le conducteur du C4 était suspecté d'avoir été au volant d'une Audi lors d'un go fast ayant eu lieu un peu plus tôt dans la même soirée.