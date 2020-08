Lyon : sans surprise, les chiffres du tourisme sont en berne

Un premier bilan des chiffres du tourisme a été dressé par OnlyLyon pour la mi-saison. La ville enregistre une baisse de 50 % de fréquentation par rapport aux chiffres de 2019.

Le secteur du tourisme est l’un des plus exposés aux conséquences de la crise sanitaire que traverse la planète. Lyon, avec 50 % de touristes en moins par rapport à 2019, ne fait pas exception.

Premier constat, les touristes venus visiter Lyon en 2020 viennent principalement du reste de la France, à hauteur de 90 %. Et à 30 % de la région. Les quelques visiteurs étrangers sont originaires des pays européens proches du pays, de Belgique, de Suisse, d’Italie, d’Allemagne et des Pays-Bas.

Les 80 % d’hôtels ouverts à Lyon connaissent des taux d’occupation à hauteur de 40-50 %.

Ces chiffres, faibles, impact par ricochet les bars et restaurants qui n’ont plus leur clientèle locale partie en vacances, comme le rappelle Le Progrès. Les professionnels du secteur misent, dorénavant, sur un mois d’août plus satisfaisant et surtout sur la reprise, à l’automne, des salons et séminaires professionnels.