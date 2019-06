Lyon : ruée sur les climatiseurs et ventilateurs, des rayons dévalisés

Canicule oblige, les Lyonnais, comme les Français, ont dévalisé les magasins d’électroménager des stocks de ventilateurs et de climatiseurs depuis le week-end dernier.

Ce samedi, il est difficile de trouver un climatiseur ou un ventilateur à Lyon alors que la canicule sévit en France depuis plusieurs jours. " Beaucoup de personnes avaient pris leurs précautions, confie une vendeuse d’un magasin d’électroménager du 3e arrondissement. On a beaucoup de demandes évidemment mais l’épisode caniculaire avait bien été annoncé en amont. Le week-end dernier, on a été dévalisé".

Ainsi, certains magasins de l’agglomération lyonnaise ont vu leurs ventes de climatiseurs multipliés par 10 ou 20 le week-end dernier. Ce samedi, trois grosses enseignes jointes dans l’après-midi nous expliquent que plus aucun climatiseur n’est disponible dans beaucoup de magasins de la région. Mais ils en attendent des nouveaux pour le début de la semaine prochaine.

"Les gens se déplacent peu"

"On a beaucoup d’appels téléphoniques en amont. Les gens ne se déplacent peu. Il fait tellement chaud. Souvent, on a la même réponse…" , explique une vendeuse. Ce samedi, il fait 38 degrés à l'ombre cet après-midi. La nuit de samedi à dimanche sera éprouvante et le thermomètre pourrait ne pas passer sous la barre des 26 degrés. Les Lyonnais n’en ont pas fini avec l’épisode de chaleur.