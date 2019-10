Lyon – Rhône : un numéro unique pour lutter contre l’habitat indigne

Alors que le département du Rhône compte environ 16 000 logements indignes, un numéro unique va être mis en place.

Dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre l’habitat indigne, un numéro unique national “infos logement indigne” a été mis en place (0806 706 806) afin de centraliser les signalements. “Ce numéro met en relation les locataires et propriétaires avec l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL) de leur département. Cette dernière a pour rôle de les informer et de les accompagner dans leurs démarches de signalement et de résorption de l’habitat indigne. Les propriétaires sont notamment informés de leurs obligations et des aides financières envisageables pour faciliter la réalisation des travaux”, a déclaré la préfecture du Rhône.

“Les acteurs institutionnels du Rhône (services de l’État, ADIL 69, Agence régionale de santé, Métropole de Lyon, Département du Rhône, CAF, Association lyonnaise pour l'insertion par le logement, Solidaires pour l'habitat...) se sont d’ores et déjà organisés afin d’assurer le traitement prioritaire de toutes les situations critiques que cette ligne d’écoute pourra mettre à jour”, assurent par ailleurs les services de l'État.

Dans une enquête publiée en décembre 2018 après l'effondrement de trois immeubles route de Vienne (Lyon 8e), Lyon Capitale était revenu sur l'état de salubrité du parc immobilier dans le Rhône. En tout, le département comptait alors 16 000 logements indignes. Si très tôt les acteurs lyonnais se sont mobilisés contre ce type d'habitat, l’augmentation du prix des loyers dans la métropole de Lyon a aussi attiré des marchands de sommeil peu scrupuleux, qui prospèrent sur la misère.

