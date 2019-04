Lyon : retrouvé inconscient, il frappe le personnel à l'hôpital

Un jeune homme retrouvé inconscient à son domicile a porté plusieurs coups au personnel soignant de l'hôpital de Lyon où il a été amené.

Dimanche, vers 22 heures, un jeune homme de 22 ans, habitant à Meyzieu, est retrouvé inconscient à son domicile. Les pompiers le transportent en urgence à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon.

Une fois arrivé sur place, l'individu, déjà connu pour 12 antécédents judiciaires, fait preuve de violence et porte des coups au personnel soignant venu l'aider. Il a blessé quatre personnes, qui ont reçu entre 2 et 3 jours d'ITT. L’individu a été interpellé par les policiers. Il a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce mardi.