Lyon : rassemblement des professeurs de danse ce samedi pour défendre leur activité

Les professeurs de danse se rassembleront ce samedi 21 novembre dans le centre-ville de Lyon pour alerter sur le fait qu'ils ne peuvent plus travailler depuis le premier confinement.

Ce samedi 21 novembre est riche en mobilisations à Lyon. En parallèle de la manifestation des gilets jaunes et du rassemblement contre les violences faites aux femmes, les professeurs de danse et d'autres disciplines artistiques donneront eux aussi de la voix. Ces professionnels organisent un rassemblement ce samedi à 15h sur la place des Terreaux pour sensibiliser l'opinion publique sur leurs conditions de travail depuis le confinement du printemps. La plupart ne sont tout simplement plus autorisés à travailler avec la fermeture des salles de sport et des studios de danse.