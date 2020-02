Lyon : quatre suspects de vol et d'une agression sur un vigile arrêtés

Le 23 février un vigile avait été agressé par plusieurs individus qu’il avait pris en flagrant délit de vol. le 26 et le 27 février, la Sûreté départementale du Rhône a interpellé quatre suspects.

Plusieurs magasins et sociétés passage Panama et rue Montrochet, dans le 2e arrondissement de Lyon ont été victime de vols en janvier et février 2020. Le 23 février un vigile avait surpris l’un de ces vols en flagrant délit. Alors qu’il tentait de retenir l’un des auteurs il a subi des violences entraînant 4 jours d’ITT.

Une enquête menée par la Sûreté départementale du Rhône a permis d’identifier une bande de quatre suspects. Jeune, deux d’entre eux sont des mineurs de 16 et 17 ans les deux autres, sont âgées de 19 ans, l’un est sans domicile. Arrêtés le 26 et 27 février, ils auraient partiellement reconnu les faits.

Les deux mineurs doivent être mis en examen, les deux plus âgées vont passer en comparution immédiate le 3 avril.