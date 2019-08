Lyon : prison ferme pour l'homme qui avait frappé et humilié son ex

L'homme de 25 ans qui avait frappé son ex-compagne avant de se filmer en lui urinant dessus a été condamné à 18 mois de prison ferme.

En milieu de semaine dernière, un homme de 25 ans entraînait son ex-compagne dans un parking du 8e arrondissement de Lyon, la frappait et lui urinait dessus tout en filmant la scène. Pris en flagrant délit par la police, il était arrêté et s'en prenait alors aux policiers. Jugé ce lundi, il a écopé de 18 mois de prison ferme, dont 6 avec sursis selon Le Progrès. Il a également interdiction de voir son ex-compagne ou de se rendre à son domicile de Vénissieux. Aussi, il devra indemniser les deux policiers qu'il avait insulté et menacé lors de son interpellation, à hauteur de 300€.