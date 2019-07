Lyon : pour voler un sac, il tente de couper la lanière

Deux individus ont tenté de voler une sacoche dans les rues de Lyon. L'un d'eux aurait essayé de couper la lanière pour s'emparer du sac.

Dans la nuit du 16 au 17 juillet, vers 1 heure du matin, un homme de 34 ans demeurant dans le 3e arrondissement a été accosté par deux mineurs, à proximité de la place Guichard.

Ils alors auraient tenté de voler sa sacoche. Selon la victime, l'un d'eux aurait sorti un couteau pour essayer de couper la lanière du sac, sans y parvenir. Les policiers ont interpellé quelques minutes plus tard les deux individus, âgé de 13 et 16 ans et déjà connu pour 2 et 9 antécédents judiciaires. La victime a reçu quatre jours d'ITT, et a reconnu les deux mineurs. Ces derniers ont nié les faits, ils seront présentés au parquet ce jeudi pour tentative de vol aggravé et port d'arme prohibée de catégorie D.