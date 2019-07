Lyon placé en vigilance orange aux orages, de la grêle attendue

Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orange aux orages. À Lyon, un risque de grêle est prévu en fin de journée.

Si les deux alertes sont liées, l'une pourrait peut-être annuler l'autre. En effet, en plus de la vigilance orange canicule, le département du Rhône vient d'être placé en vigilance orange aux orages. Cette dernière débutera ce lundi à 16h dans le Rhône. Selon Météo France, “Des orages vont se développer dès le milieu d'après-midi sur le sud du Massif Central. Ils se propageront en fin d'après-midi et soirée sur le nord de Rhône-Alpes et prendront un caractère violent, avec de fortes intensités de précipitations (générant localement des cumuls de précipitations avoisinant les 60 mm), de la grêle et de fortes rafales de vent s'approchant localement de 100km/h”. Des orages qui devraient se terminer aux alentours de minuit. Le risque de grêle est annoncé à Lyon entre 17h et 20h.

Ces précipitations devraient faire tomber les températures puisque le mercure tombera à 20°C ce mardi et ne devrait pas dépasser les 30°C en journée. L'alerte canicule est tout de même maintenue jusqu'à au moins mardi soir.