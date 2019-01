Lyon : pas de métro B en soirée les 21 et 22 janvier

Le métro ligne B de Lyon ne circulera pas en soirée les lundi 21 et mardi 22 janvier pour cause de travaux sur les voies en lien avec l'automatisation de la ligne.

C'était déjà le cas les lundis 7 et 14 ainsi que le mardi 15 janvier. Pour cause de travaux d'automatisation de la ligne, le métro B ne circulera pas pendant les soirées des 21 et 22 janvier. Les derniers départs prévus auront lieu à 21h15 à partir de la station Charpennes-Charles Hernu et à 21h25, à partir de

la station de la Gare d'Oullins.

Des bus relais seront toutefois mis à la disposition des utilisateurs de 21h32 à 00h12 pour la Gare d'Oullins et de 21h18 à 00h18 pour Charpennes. Ces navettes desserviront les stations toutes les 10 minutes.