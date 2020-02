Lyon Part-Dieu : le tunnel Vivier-Merle a sa date de réouverture

Est-ce qu'il va se transformer en aspirateur à voitures ? A Lyon Part-Dieu, le tunnel Vivier-Merle a enfin sa date de réouverture.

A Lyon, le tunnel Vivier-Merle réouvrira ce vendredi 28 février à 10 heures. Il vient de passer tous les tests de sécurité. Les travaux de l'ouvrage ont débuté il y a 18 mois pour prolonger de 118 mètres le tunnel afin de libérer de la place en surface (535 m2).

Dans le quartier de la Part-Dieu, Vivier-Merle va donc à nouveau accueillir des automobilistes, et les impacts sur la zone vont être attentivement scrutés. Va-t-il redevenir un aspirateur à voiture et saturer le secteur ? A quelques semaines des élections, son évolution et ses usages ne devraient échapper à personne.