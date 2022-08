Lyon : panne du métro C, la station Cuire n’est plus desservie

En raison d’une panne sur la ligne C du métro ce lundi 29 août, la circulation est interrompue entre les stations Hénon et Cuire.

Depuis 9 heures ce lundi 29 août, le métro C est sujet à d’importantes perturbations en raison d’une panne de rame. Le métro circule seulement entre Hôtel de Ville et Hénon, la situation Cuire, n’est plus desservie dans les deux sens de circulation.

La reprise du trafic est estimée aux environs de 11 heures par les services des TCL.