Lyon : "Nettoie ta berge", les berges de Rhône nettoyées le 29 mars

"Nous vous convions, lyonnais et lyonnaises, à nous joindre dans notre action de ramassage de déchets sur les Berges du Rhône le Dimanche 29 Mars 2020", précise l'association sur la page Facebook dédiée à l'évènement (plus d'informations ici). "Le lieu de rendez-vous est fixé à 14h à Confluence pour une durée de 3h de ramassage de déchets et le parcours se terminera sur les berges du Rhône".

"Wings of the Ocean" est une association française créée en 2018 dont le but principal est de retirer le maximum de plastiques en mer et sur les plages pour ensuite permettre qu'ils soient recyclés.