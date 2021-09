"Lyon n'a jamais été aussi sale" : Cucherat tacle la politique du "laisser-aller" du maire de Lyon

Grégory Doucet (EE-LV) et Yann Cucherat (LREM), candidats aux municipales 2020 à Lyon

Le conseiller municipal d'opposition de Lyon, Yann Cucherat, a évoqué la saleté de la ville de Lyon ce jeudi lors du conseil municipal.

"Les lyonnais le constatent de jour en jour : Lyon n'a jamais été aussi sale. La saleté de la ville affecte très sérieusement l'image de Lyon (2e destination touristique en France). Mais surtout renvoie une image de laisser aller, parfois d'abandon, à tous ses habitants", a lâché lors d'une intervention au conseil municipal l'ancien candidat à la mairie de Lyon, le centriste Yann Cucherat, du groupe "Groupe pour Lyon"

"Certains secteurs notamment autour de la rue de la république sont abandonnés. Les gens n'ont donc plus de scrupules à laisser leurs déchets dans la rue. Après le déjeuner, les gens déposent sur le sol leurs déchets car les poubelles sont pleines. Vous connaissez la Théorie de la vitre brisée : si une vitre brisée sur un bâtiment n'est pas immédiatement remplacée, toutes les autres seront également brisées peu de temps après, car la première laisse penser que l'édifice est abandonné. Les petites détériorations dans l'espace public engendrent mécaniquement d'autres détériorations et plus généralement une dégradation du cadre de vie", a-t-il ajouté.

"Mr le Maire, cette ville n'a jamais été aussi sale ! Et c'est le résultat le plus flagrant de votre politique du laisser-aller et du « laisser pousser » les herbes folles."", a-t-il conclu.