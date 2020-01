Lyon : métro B fermé deux soirs, mais aussi un matin

Le métro sera fermé dans le cadre des travaux d'automatisation de la ligne B. Des solutions alternatives seront mises en place.

Dans le cadre des travaux d'automatisation, le métro B sera fermé deux soirs et une matinée cette semaine. Ce lundi 13 janvier et le mardi 14 janvier la ligne B ne circulera plus à partir de 21h15. Des bus seront mis en place.

Ils desserviront les stations situées entre Charpennes et Gare d'Oullins, toutes les 10 minutes :

Premier départ du bus relais de Charpennes direction Gare d'Oullins à 21h32

Premier départ du bus relais de Gare d'Oullins direction Charpennes à 21h18

Dernier départ du bus relais de Charpennes direction Gare d'Oullins à 00h18

Dernier départ du bus relais de Gare d'Oullins direction Charpennes à 00h12

Samedi c'est le matin que le métro sera fermé de 4h15 à 7h. Là aussi des bus relais vont être mis en place toutes les 10 minutes :