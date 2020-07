Lyon : manifestation des soignants ce mardi 14 juillet à 15h

Les personnels soignants vont manifester à Lyon ce mardi pour demander, entre autres, “une augmentation de 300€ pour tous, l'arrêt des fermetures de lit, des embauches massives”.

En échos au 14 juillet à l'hommage national aux personnels soignants qui aura lieu ce 14 juillet à Paris, une manifestation de blouses blanches va avoir lieu à Lyon ce mardi devant l'Hopital Édouard-Herriot pour demander entre autres, “une augmentation de 300€ pour tous, l'arrêt des fermetures de lit, des embauches massives”.

“Il faudra nous rappeler que notre pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal”, avait déclaré Emmanuel Macron le 13 avril dernier en pleine crise du coronavirus. “Nous n'avons pas oublié”, lui ont répondu les syndicats CGT et Sud dans un communiqué.

Le cortège s'élancera à 15h de Grange Blanche dans le 8e arrondissement pour se diriger vers la place Bellecour. Cette manifestation va entraîner des perturbations sur les lignes : C4, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13sud, C14, C16, C20, C25, C26, 15, 24, 27, 34, 35, 40, 69, S1