Lyon : manifestation des auto-écoles le 4 mars contre le "permis libre"

La bataille entre l’auto-école de nouvelle génération du « permis libre » et les traditionnels professionnels des écoles de conduite continue. L’UNIC, branche de la FNA (Fédération nationale automobile), appelle à une grande manifestation le 4 mars à Lyon et réclame la fermeture du « permis libre ».

Ils sont vent debout contre le « permis libre ». Dans un communiqué, l’UNIC, branche de la FNA (Fédération nationale de l’agriculture), annonce sa participation à une manifestation intersyndicale à Lyon le lundi 4 mars pour réclamer la fermeture du « permis libre ».

Le tribunal administratif a rendu une décision le 20 novembre 2018 sur la fermeture administrative de l'auto-école. Celle-ci maintient son activité.

« Les écoles de conduite du Rhône et de France exigent notamment la fermeture du « permis libre », qui malgré les enquêtes et les décisions prisent par l’ancien préfet du Rhône, maintient son activité au mépris de la réglementation du secteur », explique notamment L’UNIC.

« L’UNIC se bat contre l’ubérisation d’une profession d’excellence, et non contre le changement. L’ubérisation et la promesse du « permis moins cher » ne sont que mirages, cela mène au travail précaire, à un enseignement au rabais, sans pour autant abaisser significativement le prix de la prestation », ajoute Philippe Colombani, le président de l’UNIC.

Une manifestation a déjà eu lieu à Paris le 11 février. A Lyon, elle aura donc lieu le 4 mars, jour de la rentrée scolaire pour les écoliers lyonnais.

Lire aussi : "le permis libre", pourquoi la fermeture administrative n'a pas eu lieu ?