Lyon : les voleurs étaient en train de porter une moto sur une clôture

Quatre jeunes hommes ont été arrêtés en flagrant délit à Lyon, alors qu'ils tentaient de voler une moto en la faisant passer par-dessus une clôture.

Trois jeunes hommes de 18 ans, et un mineur de 16 ans ont été arrêtés en flagrant délit dans le 8e arrondissement de Lyon. Ils venaient de voler une moto dans un cabanon de jardin et tentaient de la faire passer par-dessus une clôture. Quelques minutes plus tôt, les quatre individus avaient escaladé le mur d'enceinte d'un pavillon rue Wakatsuki, cassant ensuite la porte du local pour entrer et dérober le deux roues.

Ils ont reconnu les faits. Les trois majeurs ont été laissés libres avec une composition pénale, le mineur sera présenté au parquet ce mercredi.