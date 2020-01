Lyon : les ventes de SUV explosent dans le Rhône

Si en 2019, les ventes de SUV augmentent de 8 % en France. Dans le Rhône, la croissance est encore plus élevée.

AAAData a livré ses chiffres de ventes de SUV en France pour l'année 2019, dévoilant la forte croissance de ce segment de l'automobile. Ainsi, on apprend que 800 000 véhicules SUV ont été vendus dans l’hexagone l'année dernière, un chiffre qui a triplé en 10 ans et augmenté de 8 % entre 2018 et 2019. Côté motorisation, la répartition est la suivante : 47 % d'essence, 45 % de diesel, et enfin 8 % hybride.

Près d'une voiture sur deux vendues dans le Rhône est un SUV

Dans les départements, certaines disparités restent importantes. Ainsi, en Corse, Hauts de Seine et l'Yonne sont ceux où les chiffres sont les plus hauts avec des SUV qui totalisent 43 % des ventes contre 10 % en 2010. Dans la Somme, le chiffre est seulement de 31 %.

Dans le Rhône, les ventes de SUV ont augmenté de 11 % par rapport en 2018. En 2019, ils représentent ainsi 39 % des immatriculations dans le département. Selon AAAData "Les immatriculations globales du Rhône représentent 3 % du marché national".