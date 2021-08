Lyon : les manifestations contre le pass sanitaire perturbent les transports TCL

Ce samedi après-midi, deux cortèges d’opposants au pass sanitaire déambulent dans les rues de Lyon. Les manifestants évoluent dans les 6e, 3e, et 7e arrondissements ce qui occasionne des perturbations sur le réseau de bus et tramways des TCL.

Comme chaque samedi, depuis maintenant six semaines, des opposants au pass sanitaire manifestent dans les rues de Lyon pour dénoncer certaines des mesures sanitaires prises par le gouvernement. Ce 21 août, deux cortèges déambulent dans les 6e, 3e et 7e arrondissements de Lyon.

L’un, parti des Brotteaux (Lyon 6e), rassemble environ 1800 personnes, selon la Préfecture, et a pris la direction de la place Jean-Macé (Lyon7e). Le second, non déclaré, évolue dans le 3e arrondissement, il était au niveau du cours Lafayette vers 15 heures, après s’être élancé des jardins de la Métropole, rue du Lac.

Retour à la normale vers 20 heures

Ces deux mouvements occasionnent d’importantes perturbations sur les services du réseau de transport TCL. Les lignes de tramway T1 et T2 circulent ainsi partiellement. Sur la première, les stations de Sainte-Blandine à Gare Part-Dieu Vivier Merle ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation. Et sur la seconde, les tramways T2 ne desservent plus les arrêts de Jet d'Eau - M. France à Hôtel de Région Montrochet. La reprise normale du trafic devrait s’opérer aux environs de 20 heures.

TT1 - 14h36 - Circule de Debourg à Montrochet Hôtel de Région / Thiers Lafayette à IUT Feyssine - plus d'infos https://t.co/26iBY0i25B - Reprise 20h00 - manifestation. — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) August 21, 2021

Plusieurs lignes de bus sont également impactées par les manifestations. La circulation des bus C1, C2, C3, C4, C6, C7, C9, C11, C16, C13, C14, C25 a été aménagée afin d’éviter les périmètres où évoluent les manifestants. De nombreux arrêts ne sont plus desservis, pour plus d’informations cliquez ici. Le retour à la normale est attendu pour 20 heures.