Lyon : les chantiers de la semaine du 22 juillet

Plusieurs chantiers autoroutiers, sur l’A43 et l’A7 notamment, vont perturber la circulation cette semaine à Lyon et ses alentours.

Du côté des autoroutes, l’A43 sera réduite à une voie de circulation le 23 juillet, de 20h à 6h du matin entre la porte des Alpes et le Nœud de Manissieux, en raison de travaux d’entretien. Du 22 au 25 juillet, et de 21h à 5h du matin, la circulation sera interdite sur le boulevard Urbain Sud en direction de l’A46, entre le Nœud de Feyzin et le Nœud de Vénissieux. Enfin, le 27 juillet de 7h à 22h, la bretelle d’accès A7 vers l’A47 en direction de Saint-Étienne sera fermée à la circulation. Pour rappel, des travaux sur le pont de Givors perturbent toujours l’A47, où la circulation est réduite à une seule voie jusqu’au 30 septembre.

Au niveau des tunnels, celui de la rue Terme sera fermé ce lundi 22 juillet, de 8h à 17h. Pour rappel, le Tunnel Vivier-Merle est fermé jusqu’au printemps 2020, et la voûte ouest de Perrache est définitivement interdite aux véhicules.