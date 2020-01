Lyon : les candidats invités à soutenir les trains de nuit

Alors que la demande d'alternatives à l'avion se fait de plus en plus forte, les trains de nuit de la SNCF ont disparu au départ et à destination de Lyon. Les candidats aux élections municipales sont invités à soutenir leur retour.

Allons-nous voir le retour des trains de nuit ? En France, ces wagons couchettes qui permettent de voyager tout en dormant sont devenus une espèce en voie de disparition, seules quelques rares lignes subsistent.

Ainsi, la SNCF ne propose plus aucun train de nuit au départ de Lyon, alors que le contexte écologique et climatique plaide en faveur de ce mode de transport. Avec une recherche d'alternatives à l'avion qui se fait de plus en plus forte, les trains de nuit pourraient contribuer à répondre à cette demande, sans devoir passer obligatoirement par les cases voitures, bus ou aéroports. En plus de moins émettre de CO2, ils permettent aussi d'économiser des nuits d'hôtel.

"Oui au train de nuit !"

La récente LOI Mobilités engage l'Etat à relancer les études sur les trains de nuit d'ici juin 2020. Même si pour l'instant les suites qui pourraient être données sont encore très incertaines, l'association "Oui au train de nuit" compte bien se battre. Une pétition en ligne a déjà recueilli plus de 168 000 signatures (voir ici).

L'association propose désormais aux candidats aux élections municipales de se mobiliser pour le retour des trains de nuits via un questionnaire en ligne (consultable ici). Une page Internet est également proposée pour aider les citoyens à convaincre candidats et élus (ici).

En Europe, portés par la honte de prendre l'avion "flygskam", selon le terme employé en Suède, les trains de nuit font leur grand retour. Ils sont aussi une nouvelle manière d'aborder les déplacements longs, avec un rythme plus lent qui pourrait paraître presque anachronique dans l'ère de l'hyperconnexion et pourtant nécessaire pour rester connecté à cette bonne vieille planète Terre.