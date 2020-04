Lyon : les arrestations pour non-respect du confinement continuent 

Quatre personnes ont été arrêtées récemment pour avoir été verbalisées plusieurs fois en quelques jours pour non-respects des mesures de confinement.

Selon la police du Rhône, quatre personnes ont fait l'objet d'arrestation pour non-respect du confinement. Parmi eux, deux Villeurbannais. Les deux premiers ont été arrêtés lundi boulevard Stalingrad. Âgés de 17 et 18 ans, les deux jeunes hommes avaient déjà fait l’objet respectivement de 4 et 3 verbalisations pour les mêmes faits. Ils ont été présentés au parquet mardi en vue d’une convocation par procès-verbal le 1er juillet pour le majeur et d’un contrôle judiciaire pour le mineur. Ils ont été laissés libres.

Mardi toujours, un autre jeune homme de 16 ans a été arrêté à Villeurbanne rue des Antonins. Il avait déjà été verbalisé 3 fois sans attestation. Il a été présenté au parquet devant le juge des enfants.

Enfin, un habitant de Givors a été interpellé place Charles de Gaulle sans son attestation de sortie lors de ce contrôle et avait déjà été verbalisé 3 fois dans les jours précédents. Il est présenté ce mercredi au parquet en vue d’une comparution immédiate.