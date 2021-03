Les 14 finalistes doctorants auront seulement trois minutes pour partager leurs années de recherche. Sous forme de stand-up pour des étudiants de très haut niveau cette finale sera à suivre en direct le 23 mars 2020 à partir de 18 heures en cliquant ici ou sur le compte facebook de l'Université de Lyon (@UdLUniversitedeLyon).

Le concours international francophone "Ma thèse en 180 secondes" permet à des doctorants de présenter oralement leur sujet de recherche en termes simples à un auditoire profane et diversifié. Chaque participant doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et convaincant sur son projet de recherche. La finale internationale francophone, organisée en septembre 2021, regroupera les lauréats des différents pays participants au concours (Canada, Belgique, Maroc, Suisse, France… / 2 lauréats par pays) après une finale nationale lors de laquelle les premier et deuxième prix du jury représenteront l’Université de Lyon lors de l’étape nationale en avril 2021. Avant cela, la finale locale organisée par l'Université de Lyon – dont Lyon Capitale est le partenaire historique – se tiendra le mardi 23 mars à 18h00 à huis clos.

Vulgarisation

"Ma Thèse en 180 secondes", est un concours inspiré de "Three minute thesis", conçu à l’Université du Queensland, puis repris en 2012 au Québec par l’Association francophone pour le savoir. Initiée en France, par la Conférence des présidents d’université (CPU) et le CNRS, "Ma thèse en 180 secondes" est déclinée en local par les universités volontaires. Cette huitième édition nationale rassemble 30 communautés d'universités dont l’Université de Lyon. Ce concours est une occasion unique aux participants d'améliorer leur communication et de s'adresser à un public très large pour présenter leurs travaux. Trois minutes pour expliquer de manière simple, claire et convaincante leurs recherches, tel est le défi à relever.

Valorisation

Si "Ma Thèse en 180 secondes" valorise la science dans la société, elle répond aussi aux prescriptions de faire des chercheurs de futurs entrepreneurs , d'adapter leur recherches à la réalité en proposant des applications à ces travaux. Ce concours se veut donc une fenêtre sur la science à laquelle chacun peut accéder.

Pour suivre la finale en direct le mardi 23 mars 2021 à partir de 18 heures cliquez ici.